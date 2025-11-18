Esportes

Malas prontas
Notícia

Volante do Juventude antecipa fim de contrato e retorna à Portuguesa

Jogador perdeu espaço no elenco de Thiago Carpini e fez seu último jogo com a camisa alviverde diante do Grêmio

Rafael Rinaldi

