Volante do Juventude antecipa fim de contrato e retorna à Portuguesa

Hudosn atuou apenas quatro vezes na Série A de 2025. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

A segunda passagem do volante Hudson, de 24 anos, pelo Alfredo Jaconi chegou ao fim nesta terça-feira (18). Clube e jogador anteciparam o fim do contrato de empréstimo junto à Portuguesa e o jogador está voltando à equipe paulista. A Lusa se antecipou confirmando o pedido para que o atleta retornasse ao clube.

Pelo Juventude, o volante entrou em campo apenas quatro vezes na equipe principal, além de disputar uma partida com o time sub-20 que disputou a Copa FGF.

Pela Série A, Hudson estreou na vitória sobre o Sport, por 2 a 0, ainda pelo primeiro turno. Esteve em campo também nas goleadas sofridas para o Cruzeiro, por 4 a 0, e Bahia, por 3 a 0, quando chegou a ser expulso de campo. Nesses jogos, o técnico alviverde ainda era Claudio Tencati. Mas com a chegada de Thiago Carpini, o jogador desceu para o elenco que disputava a Copa FGF, participando da vitória por 1 a 0 sobre o Aimoré.

Chamado novamente por Carpini para compor o elenco principal em alguns jogos do Brasileirão, Hudson entrou em cena apenas mais uma vez, no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Grêmio, na Arena.

No momento em que nomes como Jadson e Mandaca disputam a titularidade no meio-campo, e atletas como Peixoto cresceram no setor, Hudson foi para o fim da fila, fazendo com que clube e staff do atleta optassem por antecipar o final do vínculo que iria até dezembro. Assim, ele seguirá a preparação para a disputa do Campeonato Paulista pela Lusa.