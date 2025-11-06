Vasco x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Vasco e Juventude entram em campo pela 33ª rodada do Brasileirão 2025 neste sábado (8), às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro.
O Verdão vem de uma vitória sobre o Sport, em Recife, e ocupa momentaneamente a 18ª posição na tabela, com 29 pontos. Já os vascaínos perderam o clássico para o Botafogo, no Nilton Santos, por 3 a 0, e estão em nono lugar, com 42 pontos.
Prováveis escalações:
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê, Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (Nuno Moreira) e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê (Lucas Fernandes ou Mandaca) e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem para Vasco x Juventude
Fernando de Salles Nascimento Filho-PA, auxiliado por Guilherme Dias Camilo-MG e Márcio Correia Dias-PA. Quarto árbitro: Arthur Gomes Rabelo-ES. VAR: Emerson de Almeida Ferreira-MG.
Onde assistir a Vasco x Juventude
O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 FM e no app de GZH, opção Serra.
Como chegam
VASCO
Os cariocas poderão contar novamente com o lateral-direito Paulo Henrique e o atacante Nuno Moreira, que estavam suspensos diante do Botafogo. Já o atacante David recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe de Fernando Diniz. Jair e Adson seguem no departamento médico.
JUVENTUDE
Pela primeira vez desde que retornou ao clube, o técnico Thiago Carpini poderá repetir a formação de um jogo a outro. No entanto, o treinador poderá preservar o meia Nenê, titular nos últimos dois jogos diante de Palmeiras e Sport. Lucas Fernandes e Mandaca disputam a posição. O segundo retorna após ficar de fora dos últimos quatro jogos da equipe com lesão no adutor da coxa.
O lateral-direito Ewerthon também se juntou à delegação alviverde no Rio. Gilberto e Natã seguem no departamento médico. Já o argentino Sforza não poderá atuar por questões contratuais. Ele está emprestado ao Juventude pelo Vasco até o fim da temporada.