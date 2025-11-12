Vacaria recebe etapa master do Circuito Estadual de Tênis Infantojuvenil 

Torneio reúne jovens de 12 a 18 anos. Duda Fortes / Agencia RBS

Neste final de semana, o clube Tênis Santa Teresa, em Vacaria, recebe a etapa master do Circuito Estadual Banrisul de Tênis Infantojuvenil. De sexta-feira (14) até o domingo (16), o torneio reúne os atletas melhor posicionados no ranking do torneio, competindo nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos.

A competição tem consolidado no cenário regional como uma importante iniciativa voltada ao desenvolvimento da modalidade e das categorias de base, estimulando a prática esportiva e contribuindo na formação de jovens talentos. A entrada ao evento é gratuita.

Os campeões da etapa participam de um treinamento com profissionais renomados na Semana de Treinamento de Pré-Temporada da Federação Gaúcha de Tênis. O evento acontece de 15 a 19 de dezembro, no São Leopoldo Tênis Clube.

O circuito é promovido objetivando o fortalecimento do tênis juvenil no Rio Grande do Sul. A realização é da Associação de Meninos e Meninas Assistidos (AMMA), com patrocínio do Banrisul e da Vinícola Campestre.