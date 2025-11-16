Esportes

Fora de casa
Notícia

União Corinthians x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Clássico gaúcho inicia às 19h30min desta segunda-feira (17), no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul

Camila Corso

