União Corinthians x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Esse é o segundo de quatro confrontos em sequência fora de casa que o Gambá terá pelo NBB. Arte Pioneiro / Reprodução

Nesta segunda-feira (17), o Caxias Basquete tem mais um confronto pela primeira fase do NBB 2025/26. O clássico gaúcho com o União Corinthians inicia às 19h30min, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul.

Após seis jogos, a equipe da Serra Gaúcha tem 50% de aproveitamento. Tem três vitórias e três derrotas na competição. No último confronto, com o Pinheiros, saiu derrotado por 82 a 59.

Leia Mais Técnico do Caxias Basquete projeta sequência desafiadora com quatro jogos fora de casa no NBB

Já o União Corinthians, em sete partidas, teve três vitórias e quatro derrotas, com um aproveitamento de 42,9%. Na última rodada, perdeu para o Paulistano por 101 a 65.