Ultra Desafio do Padre reúne atletas de 37 cidades e até do Panamá, em Caxias do Sul

A corrida, com 57 km, é um desafio pelas subidas da Serra, com fé, esforço e o silêncio da natureza. Gringos Eventos Esportivos / Divulgação

Caxias do Sul volta a receber uma das jornadas mais emblemáticas do trail (competição na natureza) nacional: o Ultra Desafio do Padre 57K. A segunda edição acontece neste sábado (8), com largada marcada para as 7h em frente à igreja de Conceição da Linha Feijó.

O evento promete mais do que uma corrida é um desafio pelas subidas da Serra, com fé, esforço e o silêncio da natureza. A prova de 57 quilômetros — nas modalidades solo, dupla e quarteto — terá chegada na Capela Pe. João Schiavo, em Fazenda Souza. O tempo limite para conclusão é de 10 horas, e os atletas enfrentarão um percurso desafiador.

Na edição anterior, no ano passado, a prova contou com 312 inscritos, sendo 62 atletas na categoria solo e os demais distribuídos entre as modalidades de revezamento em dupla e quarteto. Para 2025, o número aumentou.

A prova deste ano reúne 387 atletas inscritos, sendo 84 na categoria solo e os demais em revezamentos. O evento atrai competidores de mais de 37 cidades, com destaque para atletas do Rio de Janeiro, Mato Grosso e até do Panamá, com a atleta Andrea Josefina Coromoto Bascone Martin, que reforça o alcance nacional e internacional da disputa.

Além disso, cerca de 200 crianças da Escola Municipal Padre João Schiavo participarão de uma atividade gratuita no sábado pela manhã.

Organizada pela Gringos Evensports, a Ultra Desafio do Padre 57K está entre as principais ultramaratonas de montanha do Sul do Brasil, unindo esporte, espiritualidade e a exuberância da Serra Gaúcha.

Tudo sobre o Ultra Desafio do Padre

A prova deste ano reúne quase 400 inscritos. Gringos Eventos Esportivos / Divulgação

Data: 08 de Novembro de 2025

Distância: 57K (Solo, Dupla e Quarteto)

Local da Largada: Em frente a igreja de Conceição da Linha Feijó / Caxias do Sul

Local da Chegada: Capela Pe. João Schiavo em Fazenda Souza / Caxias do Sul

Horário das largadas: 7h - Solo e Revezamentos

O tempo limite geral para fechamento da prova será de 10 horas;

Retirada de Kits – Sexta-feira (07/11)

Horário: 11h às 18h30min

Local: Brisa Esportes

Endereço: Rua Os Dezoito do Forte, 1471

Observação importante: Não haverá entrega de kits em outros horários ou no dia da prova.