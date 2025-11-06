Esportes

Ultra Desafio do Padre reúne atletas de 37 cidades e até do Panamá, em Caxias do Sul

A segunda edição da corrida trail acontece neste sábado (8), com largada marcada para as 7h em frente à igreja de Conceição da Linha Feijó

Eduardo Costa

