Treino solidário de corrida busca arrecadar brinquedos para crianças em vulnerabilidade

O evento acontece no dia 23 de novembro no Shopping Villagio Caxias. Fotto Serra Gaúcha / Divulgação

O esporte é um importante fator de transformação e solidariedade. A segunda edição do Treino Solidário — uma iniciativa que une a corrida de rua e a solidariedade —, será realizado no próximo dia 23 de novembro, a partir das 7h, no Shopping Villagio Caxias.

O evento tem como objetivo arrecadar 1.500 brinquedos novos para meninos e meninas atendidos pelo projeto Mãos de Amor, que atua desde 2012 transformando vidas de crianças em situação de vulnerabilidade social.

A ação conta com a parceria do Sesc, do Villagio Caxias e de diversos apoiadores locais. Além do treino, os participantes receberão um kit especial composto por camiseta, brindes e medalha, que será entregue após a atividade.