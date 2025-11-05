Esportes

Em Caxias do Sul
Notícia

Treino solidário de corrida busca arrecadar brinquedos para crianças em vulnerabilidade

O evento, que acontece no dia 23 de novembro, irá ajudar meninos e meninas atendidos pelo projeto Mãos de Amor

Eduardo Costa

