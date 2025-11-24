Esportes

Solidariedade
Notícia

Treino solidário de corrida arrecada mil brinquedos para o projeto Mãos de Amor

Essa foi a segunda edição do evento que irá ajudar o projeto, que atua desde 2012 transformando a vida de crianças em situação de vulnerabilidade social

Eduardo Costa

