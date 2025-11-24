Treino solidário de corrida arrecada mil brinquedos para o projeto Mãos de Amor

Mais de 500 atletas participaram do treinamento. Fotto Serra Gaúcha / Divulgação

A segunda edição do Treino Solidário, uma iniciativa que une a corrida de rua e a solidariedade, ocorreu neste domingo (23) no Shopping Villagio Caxias. Mais de 500 atletas participaram da ação beneficente.

O evento arrecadou mil brinquedos para meninos e meninas atendidos pelo projeto Mãos de Amor, que atua desde 2012 transformando a vida de crianças em situação de vulnerabilidade social, em Caxias do Sul.

O treino solidário foi realizado pelo Sesc e pelo atleta Jemerson Hoffmann, conhecido como Tequila. A organização contou ainda com diversos apoiadores locais. Além do treino, os participantes receberam um kit com camiseta, brindes e medalha.

Ainda há kits disponíveis — com camiseta e brindes dos patrocinadores — pelo valor de R$ 30. Toda a arrecadação será destinada à compra de brinquedos e alimentos para as crianças atendidas pelo projeto. Interessados podem entrar em contato pelo número (54) 99139-3489 e falar com Jemerson Hoffmann.

As fotos do treino continuam disponíveis para venda no site da Fotto, e toda a renda arrecadada será integralmente revertida para apoiar o projeto.












