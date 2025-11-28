Esportes

Esperança das arquibancadas
Torcedores fiéis revelam por que acreditam na vitória do Juventude contra o Bahia e na permanência na Série A em 2026

Time e torcida ainda esperam o milagre acontecer há três rodadas para o fim da competição

Rafael Rinaldi

