Torcedores fiéis revelam por que acreditam na vitória do Juventude contra o Bahia e na permanência na Série A em 2026

Apoio das arquibancadas será decisivo na reta final do Brasileirão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O último fio de esperança alviverde estará em campo na noite desta sexta-feira (28) no Alfredo Jaconi. Se derrotar o Bahia, a partir das 19h, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Juventude ainda seguirá vivo na luta contra o Z-4. Mas se perder ou empatar, matematicamente os caxienses poderão ser rebaixados dependendo dos resultados paralelos.

Restando três rodadas para o fim da competição, apenas o Sport já planeja a disputa da Série B de 2026. Além do Ju, que tem 33 pontos, outras seis equipes lutam para não ficar com as três vagas do rebaixamento: Fortaleza (37), Santos (38), Vitória (39), Inter (41), Ceará e Vasco (42).

E, de todos esses, quem tem a missão quase impossível é o Verdão, de Thiago Carpini. Mesmo que derrote os baianos, a equipe permanecerá estacionada em 19º lugar. Mas então, por que ainda acreditar? O sentimento é de que o Jaconi não estará lotado, mas as vozes dos que são de fé e ainda creem no milagre, se multiplicarão pelos que se ausentarem.

— Eu, torcedor fanático do Esporte Clube Juventude, acredito muito que não seremos rebaixados, por tudo que o clube viveu nesse campeonato dentro das quatro linhas. O Juventude tem força, garra e determinação, e com toda a força da sua torcida incentivando os guerreiros dentro de campo nos jogos no Jaconi e fora, haverá uma energia contagiando os jogadores para enfrentar os jogos restantes — disse Fábio Savi, 40, técnico em segurança do trabalho e que é sócio do clube há 15 anos.

Figura frequente nas arquibancadas do Alfredo Jaconi, Fábio é um dos torcedores alviverdes que faz o lema do clube entoar a cada canto deste país.

— Desistir jamais porque o Juventude é time gaúcho, e não está morto quem peleia. Acredito sim, vou para o Jaconi para apoiar, incentivar e vibrar na arquibancada com a vitória — fnalizou.

"No futebol, já tivemos muitas demonstrações de que a gente pode acreditar"

Torcedor jaconero presente no estádio desde a década de 1990, Marcus Vinícius Gomes Velho, 39, acredita que no futebol nada é impossível.

— Já tivemos muitas demonstrações de que a gente pode acreditar. O Juventude já fez isso, inclusive. Se a gente for voltar em 2013, que eu acho que é um dos momentos mais emblemáticos disso tudo, o Juventude estava jogando contra o Londrina (pela Série D) em casa, resultado totalmente adverso e conseguiu a classificação para o jogo contra o Metropolitano depois. Então, acho que enquanto tiver chances matemáticas, a parte do torcedor é ir incentivar. E sim, eu vou estar hoje (sexta-feira) justamente por isso, eu acho que é possível — declarou o torcedor.

Marcus Vinícius ainda lembra de um período difícil na vida do clube, que chegou a disputar a Copa FGF com a obrigação de levar o título para não ficar sem divisão nacional e que, agora, deveria aproveitar o momento de estar entre os grandes do futebol brasileiro.

— Já teve jogo de Copinha, jogo do time B, que não valia mais nada, em jogo de Série D, sabe? Estar presente nesta sexta, e contra o Santos depois, é prazeroso. É curtir os momentos bons que o Juventude ainda tem, por mais que possam nos levar a um caminho ruim depois, de jogar uma Série B, mas são momentos bons de tu estares jogando grandes jogos, contra grandes equipes — recordou o torcedor.

Na memória de Marcus Vinícius ainda passa a vitória sobre o Corinthians, na última rodada do Brasileirão 2021, que confirmou a permanência alviverde e o rebaixamento do Grêmio à Segunda Divisão. Curiosamente nesta edição, o Timão também será o último rival do Ju, só que desta vez o jogo derradeiro será em São Paulo.

— O Juventude ganhar do Bahia e do Santos em casa não é nada de absurdo. E acho que se o Santos tiver pra cair na última rodada e o Corinthians não tem mais nada pra fazer, eu não duvido que o Corinthians vá com o sub-12, né? Que tenha um pênalti e o Neneca (apelido de Hugo Souza) lembre do Cássio e faça como foi feito aqui em 2021 — finalizou Marcus Vinícius.

E assim como a torcida, atletas como Mandaca, que estarão em campo nesta noite histórica para o futuro clube também atuarão carregados pela confiança no improvável.