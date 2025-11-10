Time B do Juventude decide mata-mata da Copa FGF no Alfredo Jaconi

Na primeira fase, equipes ficaram no 1 a 1, no Estádio Bento Freitas. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

Nesta quarta-feira (12), o Juventude enfrenta o Brasil de Pelotas pelas quartas de final da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann. O confronto inicia às 15h, e será no Estádio Alfredo Jaconi.

A partida inicialmente seria no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha. Porém, sem jogos do Brasileirão por conta dos amistosos da Seleção Brasileira, a primeira de duas decisões da Copinha passa a ser na casa alviverde. O ingresso para o duelo são dois litros de leite, e sócios têm entrada franca.

A equipe sub-20 representa o clube alviverde na competição. Galego, oriundo do time principal, vem sendo reforço. Na abertura da competição, o Ju empatou com o Xavante em 1 a 1.