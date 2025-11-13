Tenista de 80 anos viaja pelo mundo e participa do Brasileiro Master ITF 400 em Caxias do Sul

Chico "Borg" tem 80 anos e está em Caxias do Sul na disputa da competição. Ulisses Castro / Agencia RBS

Francisco Gomes da Silva Filho carrega quatro décadas de história nas quadras de tênis. Hoje, aos 80 anos, Chico “Borg”, como é conhecido nos torneios amadores, transformou a modalidade em sua companhia mais fiel. Entre viagens pelo Brasil e pelo mundo, ele encontra no esporte não apenas um desafio físico, mas um refúgio para manter a mente ativa, cultivar saúde e atravessar a dor da perda familiar.

Atualmente, o tenista está em Caxias do Sul competindo no Campeonato Brasileiro Master ITF 400, que acontece até sábado (15), no Recreio da Juventude.

— Eu comecei com 40 anos no tênis, já que eu vinha do futebol. Mas devido a uma cirurgia no joelho, eu fiquei sem poder praticar de esportes de contato. Então, como eu sempre militei no esporte, eu parti para o tênis. Foi uma decisão sábia na minha vida, porque isso na minha vida sempre foi um sustentáculo. E hoje eu posso garantir que faz três anos e meio que eu perdi minha esposa, depois de 56 anos. Eu só superei essa fase através dos torneios que eu jogo. Encontro amigos, faço novas amizades e mantenho o preparo físico, que é o mais importante — comentou Chico Borg.

O torneio, em Caxias do Sul, reúne atletas de diferentes gerações, com idades que vão dos 30 aos 80 anos, em disputas masculinas, femininas, simples, duplas e duplas mistas. Consolidado como referência no calendário esportivo internacional, o evento no Recreio da Juventude reforça sua importância ao atrair competidores de diversos estados e países.

— Maravilhosa. Eu não conhecia esse clube. Magnífico. Já está na minha agenda para o ano que vem eu voltar. E, se Deus quiser, eu espero estar presente no próximo torneio. E contei com o diretor do torneio espetacular, que é o Alexandre Stoduto. E só tenho que agradecer tudo o que fizeram por mim — agradeceu.

Francisco Gomes da Silva Filho, nascido em Santos, carrega no apelido uma história curiosa: Chico “Borg”. A alcunha surgiu há quatro décadas, quando iniciou no tênis, época em que Björn Borg reinava como número um do mundo. Impressionado com seu preparo físico, o professor do clube comparou-o ao ídolo sueco, e o nome pegou. Hoje, aos 80 anos, Chico mantém a rotina de treinos três vezes por semana, reafirmando sua paixão pelo esporte.

— Esse esporte é maravilhoso. E o que é mais importante, mantendo a saúde em dia. Porque comer e beber, todo mundo quer. Agora, queimar aquilo que comeu é difícil, porque a turma prefere mais a televisão, ficar em casa. E o velho precisa sair de casa. Ele precisa ter atividade. Deixou de trabalhar, arruma uma atividade esportiva para que você continue dinâmico — comentou e completou:

— É você saber perder e ganhar. Só através disso é que você encara a vida de uma forma que, tanto as vitórias como as derrotas, te acrescentam sempre um pouquinho. Através das derrotas, você aprende. E através da vitória, você se consagra. O esporte é como música. Se você não praticar o violão todo dia, você não vai ser violonista.

A competição

Torneio é disputado nas quadras do Recreio da Juventude. Ulisses Castro / Agencia RBS

Caxias do Sul voltou a ser palco de um evento internacional de tênis ao sediar, pela quarta vez, o Campeonato Brasileiro Master ITF 400. A competição, que é realizada no Recreio da Juventude, e atrai atletas de todo o Brasil e também do exterior. Com disputas masculinas, femininas, simples, duplas e duplas mistas.