Técnico do Juventude confirma retorno de meio-campista para a partida com o Vasco

Mandaca reforçará o Juventude diante do Vasco. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Depois de conquistar a segunda vitória fora de casa no Brasileirão 2025, diante do Sport, o elenco do Juventude viaja para o Rio de Janeiro com chegada prevista para a noite desta quinta-feira (6). A boa notícia não são apenas o três pontos que a equipe traz de Recife, diante do Sport. Para o duelo contra o Vasco, no sábado (8), o técnico Thiago Carpini conta com o retorno do meia Mandaca.

— O Mandaca vai sim nos encontrar no Rio amanhã (quinta-feira) e encontra a delegação no hotel, já estará à disposição — confirmou o treinador.

O meio-campista se recuperou de uma lesão no adutor da coxa sofrida na partida com o Fluminense, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Além dele, já em melhores condições, o meia Lucas Fernandes também vira alternativa para iniciar o duelo do fim de semana. Mesmo podendo repetir a formação que venceu o Sport, Carpini poderá preservar o meia Nenê, que atuou 73 minutos contra o Palmeiras e voltou a campo para jogar outros 62 minutos diante dos pernambucanos.

— Em relação ao Nenê, temos uma opção agora do Lucas Fernandes. Era uma ideia de usá-lo mais adiante e ele se dispôs a queimar algumas etapas para estar à disposição. Ele ganha mais uns dias de recuperação e de trabalho para de repente poder atuar contra o Vasco e fazer uma função próxima, parecida com a que o Nenê fez. Se a gente entender que essa vai ser a mesma estratégia, a plataforma usada para esse jogo de sábado — confirmou Carpini.