Técnico do Juventude confirma retorno de meio-campista para a partida com o Vasco

Treinador garante que atleta que estava se recuperando de uma lesão muscular se juntará à delegação alviverde no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (6)

Rafael Rinaldi

