Técnico do Caxias Basquete projeta sequência desafiadora com quatro jogos fora de casa no NBB

Rodrigo Barbosa comanda o Caxias Basquete no NBB. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete inicia uma sequência de quatro jogos fora de casa pelo Novo Basquete Brasil (NBB), após dois compromissos diante da torcida. O primeiro desafio será no domingo (9), às 11h, contra o Pinheiros, em São Paulo. A equipe busca manter o bom aproveitamento de 60% na competição, após três vitórias nas cinco primeiras partidas.

Na continuidade da série como visitante, o time comandado por Rodrigo Barbosa enfrenta o União Corinthians no dia 17, em Santa Cruz do Sul. Depois, encara o Osasco no dia 21 e encerra a maratona fora de casa contra o Paulistano, no dia 23.

— Precisamos ter clareza que o campeonato é muito longo. Então foram cinco jogos, ainda tem mais 33 na fase classificatória. O time do Pinheiros também é um time que tem muito volume de arremesso. Porém, é um time um pouco mais leve fisicamente. Então, nós vamos ter que entender como encaixar a nossa defesa pra poder, a partir daí, entender como vamos funcionar nos jogos. A gente sabe que agora temos uma sequência de quatro jogos fora de casa e isso acaba sendo importante — analisou o técnico Rodrigo Barbosa.

Em meio a essa sequência de quatro jogos como visitante, o Caxias Basquete terá um clássico diante do União Corinthians, em Santa Cruz do Sul.

— Eu prefiro pensar cada jogo e jogar lá em Santa Cruz é mais um jogo. A gente sabe das nossas condições, sabe aquilo que a gente vem fazendo e aqueles times que a gente tem condições de brigar. O início foi bom e não tenho o que reclamar até agora, mas a gente entende o campeonato como um todo. Aqueles jogos que são realmente importantes que a gente tem que buscar vitória, tanto em casa como fora — afirmou Barbosa, que completou sobre a campanha até o momento no NBB:

— Temos um grupo bem dinâmico. A gente precisa que todos eles atuem. A gente precisa que todos eles atuem no seu melhor. Porque daí esse somatório vai nos dar mais condições. A gente tem que lembrar sempre o tipo de trabalho que a gente faz. A gente tem metade do time de garotos com idade de LDB. Isso é um processo todo de construção dentro do campeonato. De altos e baixos. Eu acho que até agora foi positivo. Agora, vamos pensar no Pinheiros. E entender esses quatro jogos fora. Pelo menos tentar buscar duas vitórias.



