Esportes

Visitante
Notícia

Técnico do Caxias Basquete projeta sequência desafiadora com quatro jogos fora de casa no NBB

Rodrigo Barbosa comentou sobre os confrontos a seguir diante do Pinheiros, União Corinthians, Osasco e Paulistano

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS