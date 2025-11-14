Técnico do Caxias confirma interesse em volante do São Paulo

Fernando Marchiori vai para o seu primeiro trabalho no Rio Grande do Sul como técnico. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias segue na busca por reforços para o Gauchão 2026, e o técnico Fernando Marchiori confirmou o interesse em um jogador que pertence ao São Paulo. O volante senegalês Iba Ly, de 22 anos, negocia com o clube. Marchiori foi transparente sobre a negociação em entrevista à Rádio Gaúcha Serra:

— Nós estamos tentando sim o Iba Ly. É um que está dentro das nossas listas. Porém, o São Paulo depende muito disso. Nós e o agente do atleta estamos de acordo. Agora, o São Paulo ainda não deu o "ok" referente a ele — revelou o treinador.

Iba Ly disputou o Paulistão pela Inter de Limeira e, na sequência, foi emprestado ao Retrô, onde jogou 18 partidas na Série C do Brasileiro. O atleta, que não teria espaço no elenco principal do então técnico Luis Zubeldía, é visto com bons olhos por Marchiori devido ao seu perfil:

— Eu acompanhei ele no Campeonato Paulista. É um atleta que o São Paulo fez um aporte, um investimento grande. O São Paulo comprou partes dos direitos econômicos. Ele é um atleta senegalês de uma força muito grande, de uma intensidade muito grande. De um nível de competitividade alto. Então, estamos tentando contar com ele — declarou Marchiori

O que pode atrapalhar o acerto do Caxias é o interesse da Ponte Preta, campeã da Série C e que disputará a Série B em 2026. O São Paulo ainda não bateu o martelo sobre o futuro do volante.