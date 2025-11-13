Técnico caxiense, Lucas Isotton, relembra estreia no profissional, com o Juventude

Lucas treina o Mixto, do Mato Grosso. Mixto / Divulgação

Há exatos 17 anos, Lucas Isoton estreava como técnico no futebol profissional pelo Juventude. A partida que iniciava sua carreira como comandante foi um clássico Ca-Ju, pela Copa FGF de 2008.

Em sua estreia no profissional, no clássico, o Papo acabou derrotado por 1 a 0. Mesmo com o revés, Isotton se estabeleceu como um dos nomes da nova geração de treinadores brasileiros. Com apenas 23 anos, se tornou um dos técnicos mais jovens a comandar o Alviverde.

— Aquela oportunidade me deu a certeza de que era isso que eu queria para a minha vida. Olho para trás com gratidão por tudo o que vivi desde então. Foi uma trajetória construída com trabalho, dedicação e aprendizado constante — disse o treinador.

Acumulou experiência em categorias de base no Juventude, Caxias e Paraná. Como auxiliar técnico, viajou o país com diversos clubes como o próprio Grená, Criciúma, Santa Cruz, Paysandu, Botafogo-PB, entre outros.

Em 2023, a vasta trilha o fez subir de cargo e Lucas passou à comandar efetivamente o Concórdia. No mesmo ano, conquistou o vice campeonato da Copa Santa Catarina. Em 2024 ficou à frente do Novo Hamburgo durante a Série D.

Neste ano, comanda o Mixto. Com a equipe matogrossense, disputa o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Série D. Após a boa campanha, teve seu contrato renovado para 2026.