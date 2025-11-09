Sub-20 do Juventude perde para o Gaúcho e avança na Copa FGF por conta de W.O.

Partida foi disputada na Arena Be8, em Passo Fundo. Leonardo Bidese / Juventude, Divulgação

O time sub-20 do Juventude encerrou a sua participação na primeira fase da Copa FGF - Troféu Professor Ruy Carlos Ostermann com derrota. Na tarde deste domingo (9), perdeu para o Gaúcho por 2 a 0, na Arena Be8, em Passo Fundo. O jogo foi válido pela última rodada da primeira fase, e garantiu a equipe da casa nas semifinais de forma direta.

O time comandado pelo técnico Filipe Dias só teve a participação de um atleta oriundo do grupo principal, o centroavante Galego. Os demais atletas eram jogadores da categoria sub-20.

Os gols da partida foram marcados por Maicon Assis, aos 21 minutos do primeiro tempo, e Emerson Tucão, aos sete da segunda etapa.

Em sete jogos, o Juventude teve uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O time acabaria na sétima colocação, com cinco pontos, ficando à frente apenas do São Gabriel e do São José, que desistiu do torneio dias antes da estreia.

Porém, por conta do W.O. do São Gabriel na partida contra o Pelotas, neste domingo (9), o time alviverde acabou se beneficiando e ganhou os pontos do duelo diante do próprio São Gabriel. Assim, avançou no sexto lugar e vai enfrentar o Brasil-Pel na próxima fase.

Em meio a competição, o time sub-20 do Juventude perdeu quatro peças importantes para a Copa FGF, já que o volante Sasso, o meia Gui Teixeira e os atacantes Marlon e Miguel passaram por um período de treinamentos no Osasuna, da Espanha. Gui e Marlon voltaram a ser relacionados no jogo deste domingo (9).

COMO FICOU

Com os resultados deste domingo, e o W.O. do São Gabriel, Pelotas (16 pontos) e Gaúcho (14) garantiram as duas primeiras posições e as vagas diretas nas semifinais.

Os confrontos das quartas terão Brasil-Pel (3º) x Juventude (6º) e Esportivo (4º) x Aimoré (5º).

A decisão do W.O. e a mudança na tabela ainda será oficializada pela Federação Gaúcha de Futebol neste domingo.