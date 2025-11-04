Sport x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão 2025

Sport e Juventude entram em campo nesta quarta-feira (5), às 19h, na Ilha do Retiro em Recife-PE, pela 32ª rodada do Brasileirão 2025.
O confronto reúne as duas piores equipes da tabela da competição. Enquanto o Alviverde é 19º colocado, com 26 pontos, o Leão é o lanterna com 17 e um jogo a menos. O Futebol da Gaúcha Serra será no App de GZH, na opção Serra.
Prováveis escalações
SPORT: Gabriel; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda. Técnico interino: César Lucena.
JUVENTUDE: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Giovanny); Igor Formiga; Caíque, Jadson, Peixoto e Alan Ruschel; Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem para Sport x Juventude
André Luiz Policarpo Bento-MG, auxiliado por Guilherme Dias Camilo-MG e Henrique Neu Ribeiro-SC. Quarto árbitro: Angleison Monteiro-RO. VAR: Pablo Goncalves Pinheiro-RN.
Onde assistir a Sport x Juventude
O Premiere anuncia a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha Serra começa às 18h45min no App de GZH opção Serra.
Como chegam
O Ju vem de derrota para o líder Palmeiras, em casa, na última rodada, por 2 a 0. O técnico Thiago Carpini contará com os retornos de Marcos Paulo, Jadson e Taliari, que estavam suspensos. O meia Lucas Fernandes está recuperado de uma lesão e viajou com a delegação até Recife. Já o meia Mandaca deve voltar apenas no fim de semana diante do Vasco.
Por opção do treinador, o atacante Gabriel Veron não foi relacionado para o duelo. Já o centroavante Gilberto, com desconforto muscular, ficará de fora da partida.
O Sport, do técnico interino, César Lucena, terá as voltas do lateral-esquerdo Luan Cândido recuperado de um quadro infeccioso. Ele ficou de fora da derrota para o Flamengo, por 3 a 0, no Rio de Janeiro. O principal retorno será o do meia Matheusinho, que estava suspenso. Por outro lado, o zagueiro e capitão Rafael Thyere deve seguir de fora, recuperando-se de um estiramento na coxa.