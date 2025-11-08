Serranos entram em campo pela penúltima rodada da Terceirona Gaúcha

A rodada 8 do Grupo A da Terceirona Gaúcha 2025 acontece neste domingo (9). Às 15h, o Nova Prata recebe o Clube 1992, no Estádio Mário Cini, e a Apafut enfrenta o líder Guaravi-VA, no Estádio Edmundo Feix, em Venâncio Aires.
A primeira vaga do Grupo A às semifinais já está definida. Com 21 pontos, o Guarani-VA garantiu a classificação em primeiro lugar. Neste momento, a Apafut ocupa a segunda posição, com 13 pontos, e o Nova Prata está em quarto, com sete.
Faltam apenas três jogos da Chave A para finalizar a fase classificatória. Na última rodada, que acontece no domingo, dia 16 de novembro, o único jogo é o clássico serrano entre os tricolores de Caxias do Sul e Nova Prata. A outra partida foi cancelada após o Novo Horizonte ser excluído da competição.
Os dois melhores de cada chave se classificam às semifinais. Depois de confrontos de ida e volta, os dois vencedores garantem o acesso ao Gauchão A2 2026 e disputam o título de campeão da Terceirona.