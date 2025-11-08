Esportes

Fase classificatória
Notícia

Serranos entram em campo pela penúltima rodada da Terceirona Gaúcha

Às 15h deste domingo (8), Nova Prata recebe o Clube 1992 e Apafut encara o Guarani-VA, fora de casa

Camila Corso

