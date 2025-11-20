“Sentimento é de frustração”, diz Carpini após empate do Juventude com o Cruzeiro no Jaconi

Técnico Thiago Carpini à beira do gramado diante do Cruzeiro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Juventude empatou em 3 a 3 com o Cruzeiro nesta quinta-feira (20), no Estádio Alfredo Jaconi. O time alviverde esteve por duas vezes em vantagem no placar, mas sofreu o gol de empate nos minutos finais do confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe da Serra permanece na zona de rebaixamento da Série A, quatro pontos abaixo da primeira posição fora do Z-4.

— Pelo resultado, o sentimento é de frustração. Se fosse em outro contexto de competição e tabela, nós estaríamos aqui valorizando o ponto conquistado. Temos uma invencibilidade de três jogos, fizemos sete pontos nos últimos nove. Essas coisas são boas, mas nosso momento de tabela requer os três pontos.

Com o empate diante do Cruzeiro, o Juventude chegou a sete pontos conquistados nos últimos três jogos, mostrando reação na reta final do campeonato. Restam ainda quatro partidas para o encerramento da competição, e a equipe segue na luta para escapar da zona de rebaixamento.

— Enfrentar uma equipe que, se vence o Juventude estaria há quatro pontos da luta pelo título. Nós conseguimos fazer três gols nessa equipe e depois falhamos nos gols, entregamos. Nos deixa chateados. É o futebol. Foi um dos melhores primeiros tempos nosso. O segundo tempo saiu mais barato para o Juventude. Jandrei fez três ou quatro intervenções importantes. De cinco alterações, três foram de atletas que sentiram algo. Ficamos reféns do pedido de troca — analisou Carpini.

Durante a partida, o técnico Thiago Carpini precisou utilizar todas as cinco substituições até os 20 minutos do segundo tempo. Três dessas mudanças foram motivadas pelo desgaste físico dos jogadores, evidenciando a intensidade do confronto e a necessidade de ajustes rápidos para manter o ritmo da equipe.

— As trocas do Cruzeiro foram melhores em termos de rendimento. As nossas trocas, por exemplo, no jogo anterior funcionaram bem. Hoje, não funcionaram bem, mesmo que pela necessidade. Nós podíamos ter mais energia e mantido o ímpeto de competitividade. São situações que fogem do nosso controle — analisou o treinador.

Na próxima rodada, o Juventude enfrenta o São Paulo, domingo (23), às 16h, na Vila Belmiro, pela 35ª rodada.