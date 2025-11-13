Sem dois titulares, Juventude segue a preparação para encarar o Cruzeiro

Na manhã desta quinta-feira (13), o grupo de jogadores do Juventude voltou aos treinos em preparação para o duelo contra o Cruzeiro. A partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2025 ocorre apenas na próxima quinta-feira (20) em Caxias do Sul.
Dois titulares seguiram como ausências na atividade comandada por Thiago Carpini: o zagueiro Wilker Ángel e o volante Caíque. Ambos passaram por exames na reapresentação do elenco e são dúvidas para o duelo com a Raposa.
Já o zagueiro Natã está voltando gradativamente aos treinos com bola e pode ficar à disposição. O defensor só tem dois jogos oficiais com a camisa alviverde e a última vez que entrou em campo foi na derrota por 3 a 0 para o Bahia no dia 27 de julho.
O zagueiro Rodrigo Sam é desfalque certo para a partida de quinta-feira. O camisa 34 recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vasco e está suspenso. Já o volante Sforza, que ficou de fora diante dos cariocas por questões contratuais, voltará a ser relacionado.