Sem centroavante e com quatro retornos, Juventude está encaminhado para enfrentar o Sport

Último treino do grupo de Carpini ocorreu em solo pernambucano. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Mais uma vez, o técnico Thiago Carpini irá mexer na escalação do Juventude em uma partida do Brasileirão 2025. A equipe alviverde visita o Sport, nesta quarta-feira (5), às 19h, pela 32ª rodada.

A boa notícia fica por conta dos retornos dos atletas que estavam suspensos no duelo contra o Palmeiras. São os casos do zagueiro Marcos Paulo, do volante Jadson e do atacante Taliari, além do meia Lucas Fernandes, recuperado de uma lesão muscular.

Por outro lado, o centroavante Gilberto, com desconforto muscular, permaneceu em Caxias do Sul.

Thiago Carpini pode manter a formação com três zagueiros ou colocar um atacante a mais na equipe. A tendência é de que o meia Nenê retorne ao banco de reservas e uma provável formação teria: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo (Giovanny); Igor Formiga, Caíque, Jadson, Peixoto e Alan Ruschel; Rafael Bilu e Taliari.

— A gente ganha alternativas, vai encontrando dentro do elenco, por isso que eu acredito (na permanência na Série A). Você vê que o convívio, o dia a dia, a longevidade do trabalho, ela te dá esse incremento. Eu cheguei aqui em agosto e a cada sessão de treino, a cada oportunidade de jogo, a cada erro, a cada acerto, por minha parte, por parte dos atletas, por nossa parte, começamos a entender e criar alternativas dentro daquilo que nós temos de opções — avaliou Carpini sobre a utilização do esquema 3-5-2 de agora em diante.

O meia Mandaca ainda se recupera de uma lesão na coxa e deve reforçar a equipe apenas na partida seguinte diante do Vasco no Rio de Janeiro.

Relacionados para enfrentar o Sport:

Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro e Gaston Guruceaga;

Laterais: Igor Formiga, Reginaldo, Alan Ruschel e Marcelo Hermes;

Zagueiros: Rodrigo Sam, Abner, Wilker Ángel, Marcos Paulo, Luan Freitas

Meio-campistas: Caíque, Sforza, Jadson, Peixoto, Lucas Fernandes, Nenê

Atacantes: Rafael Bilu, Negueba, Giovanny, Ênio, Gabriel Taliari e Scatolin.