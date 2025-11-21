São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

São Paulo e Juventude se enfrentam na Vila Belmiro, em Santos, neste domingo (23), às 16h. O confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão ocorre na casa do Peixe por conta de uma sequência de shows que acontece no Morumbi.
O Ju somou sete pontos nos últimos nove disputados, mas vem de um empate frustrante com o Cruzeiro, em casa, em 3 a 3, depois de estar à frente no placar por duas oportunidades. O clube caiu uma posição na tabela e ocupa a vice-lanterna, com 33 pontos.
Já o Tricolor vem de um duro golpe no clássico com o Corinthians: derrota por 3 a 1 e uma série de três jogos sem vencer. O São Paulo está em nono lugar, com 45 pontos, e ainda briga por vaga na Libertadores 2026.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Patryck (Tapia); Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo
JUVENTUDE: Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Lucas Fernandes); Igor Formiga, Caíque (Sforza), Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari (Giovanny). Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem para São Paulo x Juventude
André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Paulo Renato Coelho (RJ).
Onde assistir a São Paulo x Juventude
Globo e Premiere anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será para toda a Rede Gaúcha a partir das 15h45min no FM e no app de GZH.
Como chegam
SÃO PAULO
Hernán Crespo terá 14 desfalques para o confronto. No DM estão: Rafael Tolói, Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan, Wendell, Dinenno, Calleri, Ryan Francisco e André Silva.
Por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o meia Alisson será desfalque por suspensão.
JUVENTUDE
A lista de desfalque do Ju também não é pequena. Wilker Ángel e Gilberto, com lesões de grau 2 na coxa estão no DM. O atacante Gabriel Taliari, o zagueiro Marcos Paulo e o volante Caíque são dúvidas.
Estão fora por suspensão o lateral Alan Ruschel e o meia Nenê. Além deles, o goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo, não pode atuar por questões contratuais.