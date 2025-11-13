Saiba todos os detalhes da negociação entre Juventude e Osasuna para a venda do atacante Miguel

Miguel foi um dos destaques da equipe sub-20 do Ju. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

Quatro atletas das categorias de base do Juventude passaram por um intercâmbio de um mês no Osasuna da Espanha. Os meio-campistas Sasso e Gui Teixeira e os atacantes Marlon e Miguel, todos do Sub-20, foram os primeiros a pisar em solo europeu depois da parceria realizada entre os clubes.

De acordo com o vice presidente das categorias de base do Ju, Jones Biglia, o clube espanhol gostou do desempenho dos quatro atletas. No entanto, a característica de Miguel, de 19 anos, irá suprir a carência da equipe por ser um atacante de beirada.

Assim, ele permanecerá na Espanha sem um pagamento inicial ao clube e, se atingir a íntegra das performances estabelecidas em contrato, como ser relacionado e jogar pela equipe principal, o Osasuna pagará cerca de R$ 1 milhão. Além disso, o Juventude mantém 50% dos direitos federativos do jogador para uma venda futura. A proposta ainda não foi assinada segundo o dirigente alviverde, mas está bem encaminhada a ida de Miguel em definitivo ao Osasuna.

Em fevereiro, os dirigentes do Juventude viajarão à Espanha, a convite do Osasuna, para acompanhar a partida com o Real Madrid e discutir outros negócios entre os clubes.

O acordo colaborativo entre Juventude e Osasuna é visto como uma porta de entrada do Verdão na Europa, fazendo ainda com que haja uma troca de Know how (conhecimento e habilidades adquiridas) que fará, entre outras coisas, com que sejam enviados pelos espanhóis ao Ju novos equipamentos com vídeos para filmagens de treinamentos, além da discussão em conjunto de melhorias estruturais desde a categoria sub-15.