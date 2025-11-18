Saiba quantos ingressos o Juventude já vendeu para o jogo diante do Cruzeiro

Juventude espera um grande público no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude recebe o Cruzeiro nesta quinta-feira (20), às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A direção alviverde iniciou a venda dos ingressos na semana passada e espera grande público para apoiar o time na reta final da competição.

Até a manhã desta terça-feira (18), já foram vendidos 5,3 mil ingressos. A expectativa é de aumento significativo na procura nos próximos dias, especialmente com a promoção destinada aos sócios do clube. Quem estiver com as mensalidades em dia pode adquirir até quatro ingressos pelo valor de R$ 10,00 cada. A oferta é válida até quarta-feira (19), às 23h, ou enquanto durar o lote promocional. As compras podem ser feitas pelo site juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Para o público geral, os ingressos da semana do jogo estão disponíveis por R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia-entrada). O maior público do Estádio Alfredo Jaconi em 2025 foi registrado na 23ª rodada, quando 15.204 torcedores acompanharam o duelo contra o Flamengo. Agora, o Juventude busca repetir a força das arquibancadas em um momento decisivo. Vale lembrar, que atualmente, o clube tem 8,1 mil sócios.

Na 18ª posição com 32 pontos, o time vem embalado por duas vitórias fora de casa, diante de Sport e Vasco, e segue na briga para escapar do rebaixamento. A diferença para o Santos, 16º colocado, é de quatro pontos.