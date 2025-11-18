Esportes

Vai lotar?
Notícia

Saiba quantos ingressos o Juventude já vendeu para o jogo diante do Cruzeiro

A promoção para sócios do clube permite a compra de até quatro ingressos por R$ 10,00 cada, válida até quarta-feira (19), às 23h, ou enquanto durar o lote promocional

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS