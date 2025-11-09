Com Esportivo e Juventude, saiba como ficaram os duelos e as datas da segunda fase da Copa FGF

A Federação Gaúcha de Futebol confirmou as datas e horários dos jogos da segunda fase da Copa FGF - Troféu Ruy Carlos Ostermann. Os dois times serranos seguem na disputa e entram em campo na próxima quarta-feira (12).
O Esportivo, que acabou na quarta colocação na primeira fase após o empate em 1 a 1 com o Brasil-Pel, neste domingo (9), enfrenta o Aimoré, com o primeiro jogo no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida inicia às 19h.
Mais cedo, às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Juventude, sexto colocado, recebe o Brasil-Pel, que foi o terceiro na fase inicial.
Os jogos de volta serão no domingo (16), às 15h.
MUDANÇA NA TABELA
Mesmo derrotado pelo Gaúcho por 2 a 0, na última rodada da primeira fase, o Ju acabou se beneficiando da exclusão do São Gabriel, que deu W.O. e não compareceu ao jogo contra o Pelotas. Baseada no artigo 75 do regulamento geral de competições, a Federação tirou o único ponto conquistado pelo São Gabriel na etapa classificatória, justamente contra o Juventude. ]
Com mais dois pontos, a equipe de Filipe Dias, que tinha cinco, chegou a sete e ultrapassou o Inter, com seis, avançando na sexta colocação.
Pelotas e Gaúcho, os dois primeiros colocados da tabela, avançaram direto para as semifinais.
CONFRONTOS
Jogos de ida - 12/11 (quarta-feira)
:: 15h, na Montanha dos Vinhedos
Juventude x Brasil-Pel
:: 19h, no Cristo Rei
Aimoré x Esportivo
Jogos de volta - 16/11 (domingo)
:: 15h, no Bento Freitas
Brasil-Pel x Juventude
:: 15h, na Montanha dos Vinhedos
Esportivo x Aimoré