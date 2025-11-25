Saiba como está a procura por ingressos para o jogo decisivo do Juventude com o Bahia

Há dois jogos sem vencer e cada vez mais próximo do rebaixamento à Série B, o Juventude realizou uma nova promoção de ingressos para que o torcedor ajude o clube a evitar a queda na 36ª rodada do Brasileirão. Na sexta-feira (28), o Verdão recebe o Bahia, a partir das 19h, no Alfredo Jaconi.
Até o final da tarde desta terça-feira, o clube confirmou a venda antecipada de 1.300 ingressos.
A partir desta quarta-feira (26) o valor das entradas passará de R$ 20 para R$ 40. Mas o associado alviverde ainda poderá adquirir quatro ingressos ao valor de R$ 10 cada.
Diante do Cruzeiro, no último jogo dentro do Alfredo Jaconi, mais de 7,5 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente para a torcida do Juventude. Cerca de 12 mil torcedores estiveram presentes na ocasião. Diante dos baianos, a expectativa é de um público bem inferior a este, na casa dos seis mil presentes.
Confira abaixo o serviço
de jogo:
Juventude x Bahia
36ª rodada da Série A do Brasileiro
Sexta-feira (28) — 19h
Estádio Alfredo Jaconi
Promoção para Sócios:
- Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada
- Válido até quinta-feira (27), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);
- Não há meia-entrada para este ingresso;
- Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi
Ingressos:
- Arquibancada: R$ 40
(mandante e visitante);
- Meia-entrada: R$ 20
(mandante e visitante).