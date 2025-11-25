Saiba como está a procura por ingressos para o jogo decisivo do Juventude com o Bahia

Promoção de ingressos para a torcida alviverde teve valores a R$ 20 até esta terça-feira (25). Porthus Junior / Agencia RBS

Há dois jogos sem vencer e cada vez mais próximo do rebaixamento à Série B, o Juventude realizou uma nova promoção de ingressos para que o torcedor ajude o clube a evitar a queda na 36ª rodada do Brasileirão. Na sexta-feira (28), o Verdão recebe o Bahia, a partir das 19h, no Alfredo Jaconi.

Até o final da tarde desta terça-feira, o clube confirmou a venda antecipada de 1.300 ingressos.

A partir desta quarta-feira (26) o valor das entradas passará de R$ 20 para R$ 40. Mas o associado alviverde ainda poderá adquirir quatro ingressos ao valor de R$ 10 cada.

Diante do Cruzeiro, no último jogo dentro do Alfredo Jaconi, mais de 7,5 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente para a torcida do Juventude. Cerca de 12 mil torcedores estiveram presentes na ocasião. Diante dos baianos, a expectativa é de um público bem inferior a este, na casa dos seis mil presentes.

Confira abaixo o serviço

de jogo:

Juventude x Bahia

36ª rodada da Série A do Brasileiro

Sexta-feira (28) — 19h

Estádio Alfredo Jaconi

Promoção para Sócios:

Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 4 ingressos no valor de R$ 10 cada

Válido até quinta-feira (27), às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

Não há meia-entrada para este ingresso;

Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi

Ingressos:

Arquibancada: R$ 40

(mandante e visitante);

(mandante e visitante); Meia-entrada: R$ 20

(mandante e visitante).



