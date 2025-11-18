Esportes

53 dias
Notícia

Remanescentes e novos nomes: veja como o Caxias começa a pré-temporada para 2026

Equipe grená inicia preparação, nesta quarta-feira (19), visando Gauchão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS