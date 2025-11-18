Remanescentes e novos nomes: veja como o Caxias começa a pré-temporada para 2026

A temporada 2026 do futebol gaúcho começa no fim de semana do dia 11 de janeiro, com a disputa do Campeonato Gaúcho. Para o Caxias, a preparação inicia nesta quarta-feira (19), quando o elenco se apresenta para dar início à rotina de treinamentos.
Serão 53 dias de pré-temporada até a estreia oficial, período em que o clube busca ajustar o grupo e integrar os reforços anunciados. Com uma base do elenco e novos contratados, o time começa a rotina de treinos para arrancar na frente dos rivais.
— Eu acredito que uma boa base é da parte física. Eu tento iniciar o quanto antes, porque depois, com os acúmulos de jogos, você não tem mais tempo pra se preparar. É só recuperar e jogar. Então, eu acredito que a base maior ela é feita neste momento — comentou o técnico Fernando Marchiori.
O Caxias possui vínculo para 2026 com 10 atletas. Quatro deles até o fim do Gauchão: o goleiro Thiago Coelho, o meia Yann Rolim, e os atacantes Jonathan Ribeiro e Gustavo Nescau.
Além deles, possuem vínculo até o final da próxima temporada os laterais Thiago Ennes e Ronei, o meia Tomas Bastos e os atacantes Andrew, Calyson e Douglas Skilo. O zagueiro Carlos Henrique deve ter seu contrato renovado, aumentando para 11 os remanescentes.
— Acredito que nos primeiros 10 dias nós vamos dar uma ênfase com o Tiago Cetolin (preparador físico), nesta parte física, para que a gente possa crescer e criar uma base, ter os processos bem respeitados, sem pularmos muita etapa. A partir do princípio de dezembro, esses que iniciaram agora, teríamos um mês cheio pra entrarmos forte com os trabalhos de bola — projetou o treinador.
Entre os novos contratados está o lateral-esquerdo Vitinho, já anunciado. Aos 24 anos, ele é natural de Piracicaba e vinha atuando pelo time B do Guarani, com sua última partida disputada em agosto pela Copa Paulista. Vitinho acumula experiência nas bases do Paraná e do Grêmio, além de passagens por clubes como Ypiranga, CRB e Sampaio Corrêa.
Reforços encaminhados
O Caxias encaminhou outros oito reforços para a temporada. O goleiro Gabriel Toebe, 23 anos, que se destacou no sub-20 do Botafogo, passou por Avenida, Passo Fundo e Concórdia neste ano. Na defesa chegam três zagueiros: Windson, 30, com passagem pelo Ypiranga e ABC; Joílson, 34, ex-Água Santa; e o chileno Andrés Robles, 31, que atuou pelo Água Santa e deixou o Botafogo-PB recentemente.
No meio-campo, os volantes Dudu Vieira, 31, que passou por Juventude e Paysandu, e Wellington Reis, 33, com quatro temporadas no ABC, reforçam o setor.
Para o ataque, Vitor Feijão, 29, volta ao clube após experiências na Austrália e Azerbaijão, onde atuou pelo Central Coast e FK Kapaz. Ele fez história no acesso à Série C em 2023 e soma 35 jogos e três gols pelo Caxias.
Já o centroavante Jeam, 31, chega do Floresta-CE após disputar a Série C, com 24 jogos e quatro gols, além de passagem pelo Água Santa em 2024.
— Nós temos sempre na listagem, que é feita em conjunto, uma primeira, segunda e terceira opção. Dentro dessa ordem, desse cronograma, nós atacamos e vamos ajustando. Nós temos um banco de dados, o clube também tem o dele, e o Léo (Franco, executivo) tem o dele — finalizou Marchiori.
ELENCO DO CAXIAS PARA 2026
Goleiros: Thiago Coelho e Gabriel Toebe*
Laterais: Thiago Ennes, Ronei e Vitinho
Zagueiros: Carlos Henrique*, Windson*, Joílson* e Andrés Robles*
Volantes: Dudu Vieira* e Wellington Reis*
Meia: Tomas Bastos e Yann Rolim
Atacantes: Jhonatan Ribeiro, Gustavo Nescau, Andrew, Calyson, Douglas Skilo, Vitor Feijão* e Jeam*
*Falta o anúncio oficial