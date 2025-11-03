Reforços e raio-X do elenco: Novo técnico do Caxias explica planejamento para 2026

Paulista, técnico Fernando Marchiori vai para o seu primeiro trabalho em solo gaúcho. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após a apresentação oficial do técnico Fernando Marchiori, o Caxias intensifica o planejamento da temporada de 2026, quando o Grená terá o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileirão. Para as três competições, a comissão técnica e o departamento de futebol começam a pensar na montagem do elenco de jogadores.

No total, 21 jogadores encerraram seus vínculos com o Caxias. Destes, alguns o clube tem interesse em uma renovação, como os zagueiros Alisson e Alan, o lateral-esquerdo Marcelo Nunes e os volantes Pedro Cuiabá e Mossoró. O último, por exemplo, pertence ao Inter de Santa Maria e o Grená terá de negociar com o Alvirrubro. Outros 12 nomes possuem vínculo com o time para 2026, mas isso não garante a permanência deles no Centenário. Agora, Marchiori está fazendo um "Raio X" do elenco que disputou a Série C.

— Estamos conversando junto a todos, o Léo (executivo), o João (gerente) e o Corsetti. Estamos debatendo diariamente. Então, é isso que nós estamos identificando agora com eles. Estão nos colocando a par de tudo, para que daí a gente possa iniciar realmente esses ataques em relação a quem fica, quem sai e quem precisa chegar para um primeiro momento — explicou o treinador.

REFORÇOS

O treinador preferiu não aprofundar sobre reforços, pois o trabalho ainda é muito recente. Porém, Fernando Marchiori explicou como será a filosofia Grená no mercado em busca de nomes para o grupo de atletas. Conforme Marchiori, a busca se dará em dois momentos, um para o começo da temporada com o Gauchão e outro para a Série C. Mas ele deixou claro que é importante já ter todos mapeados e até com pré-contratos encaminhados.

— Ano que vem é um ano atípico. Nós temos Copa do Mundo, e os calendários foram diminuídos. Então, eu acredito que os clubes vão ter bastante problemas de você conseguir ter um elenco pelos estaduais para o ano todo. Acho que o grande desafio vai ser o quanto antes a gente conseguir mapear esses atletas que já têm outros vínculos em outros estaduais, para que a gente possa fazer os pré-contratos, para sim, lá na frente, para o nosso Campeonato Brasileiro — analisou o treinador, que completou sobre os valores pedidos pelos atletas:

— Hoje está muito inflacionado, você fala com qualquer atleta, qualquer mercado de estadual, os preços (...) são para cinco, sete jogos só. É um mês e meio de competição, podem estar desempregado. Caxias, hoje, tem uma força muito grande, que é o calendário. Então, vamos ter que estar bem atentos a esse segundo passo.

Jogadores com contrato para 2026:

Até o final do Gauchão

Goleiro: Thiago Coelho

Meia: Yann Rolim

Atacantes: Jhonatan Ribeiro e Gustavo Nescau

Até o fim da Série C