Esportes

Temporada
Notícia

Reforços e raio-X do elenco: Novo técnico do Caxias explica planejamento para 2026

Fernando Marchiori foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (3) no Estádio Centenário e já falou como comandante Grená para o próximo ano

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS