Recreio da Juventude recebe Campeonato Brasileiro de Masters ITF 400

Torneio faz parte do calendário oficial da Federação Internacional de Tênis. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir desta segunda-feira (10), o Recreio da Juventude recebe o Campeonato Brasileiro de Masters ITF 400. A competição segue até sábado (15), em Caxias do Sul.

O torneio é um dos mais aguardados do país na categoria master e será disputado nas 11 quadras do clube alviverde. Cerca de 300 atletas, entre 30 e 80 anos, são aguardados para competir. O acesso do público para acompanhar aos jogos é gratuito.

Diretor da competição, Alexandre Stoduto almeja um grande início de torneio, que contará com atrações dentro e fora das quadras para os competidores.

— É um evento de grande sucesso e que já está consolidado no calendário. Teremos cerca de 300 atletas participando, sendo que destes, 50 jogadores estão entre os 100 melhores do mundo em suas respectivas categorias sênior. Teremos muitas atividades também fora das quadras para garantir uma ótima experiência aos jogadores que estão vindo de diferentes localidades do Brasil e também de outros países — disse Stoduto.