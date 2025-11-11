Em menos de 30 dias, o Campeonato Brasileiro chegará ao fim. A última rodada está marcada para 7 de dezembro. E, neste período, o Juventude definirá seu futuro para 2026. Faltam cinco rodadas e a disputa pela fuga do rebaixamento está acirrada.
As duas vitórias seguidas do Juventude, diante de Sport e Vasco, ambas como visitante, fez o time alviverde entrar com mais força na luta pela permanência. Atualmente na 18ª colocação com 32 pontos, o Verdão encara uma reta final decisiva.
Com cinco jogos restantes, a equipe treinada por Thiago Carpini enfrenta o Cruzeiro e o Bahia em casa, além de receber o Santos em um confronto direto pela permanência. Fora de seus domínios, terá desafios contra São Paulo e Corinthians.
— Os atletas não largaram, a diretoria não largou, o presidente não largou. Eu não larguei, não vou largar jamais. Nós vamos até o final. Vamos abraçados e ninguém solta a mão de ninguém — comentou o técnico Thiago Carpini.
Hoje, os adversários mais próximos do Juventude na classificação são Inter, Vitória e Santos, que estão acima do time alviverde na tabela de classificação. O Santos tem um jogo a menos que será cumprido no próximo sábado (15), diante do Palmeiras, na Vila Belmiro.
Dos adversários na classificação, o Inter amarga um jejum de cinco partidas sem vitória, enquanto o Santos também não vence há cinco jogos e vem de duas derrotas consecutivas para Palmeiras e Flamengo. Já o Vitória, embora tenha conseguido um triunfo recente, venceu apenas uma vez nos últimos quatro confrontos, evidenciando a instabilidade que afeta os três clubes neste momento decisivo da temporada.
Por outro lado, o Juventude, no recorte dos últimos cinco jogos, venceu três, diante de Bragantino, Sport e Vasco. São nove pontos em 15 disputados e a disputa pela permanência continua firme e forte no Estádio Alfredo Jaconi.
Jogos finais no Brasileirão
Inter (15º) - 37 pontos
Ceará (F)
Santos (C)
Vasco (F)
São Paulo (F)
Bragantino (C)
Vitória (16º) - 35 pontos
Bragantino (F)
Palmeiras (F)
Sport (F)
Mirassol (C)
São Paulo (C)
Santos (17º) - 33 pontos
Palmeiras (C)
Mirassol (C)
Inter (F)
Sport (C)
Juventude (F)
Cruzeiro (C)
Juventude (18º) - 32 pontos
Cruzeiro (C)
São Paulo (F)
Bahia (C)
Santos (C)
Corinthians (F)
Fortaleza (19º) - 30 pontos
Atlético-MG (F)
Bahia (F)
Bragantino (F)
Atlético-MG (C)
Corinthians (C)
Botafogo (F)