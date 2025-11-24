Projeto social de futsal de Caxias do Sul necessita de ajuda para aquisição de materiais

Alessandro Silva (E) ao lado do irmão Vitinho deram entrevista ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Depois de experiências não muito boas no futsal em Portugal e em Maceió, o caxiense Alessandro Alves da Silva, de 24 anos, decidiu levar o esporte às crianças do bairro Planalto. Atualmente, 12 delas já participam da escolinha criada há cerca de um mês.

— Um dia eu pensei em juntar as crianças ali e fazer esse projeto com o meu irmãozinho, porque eu já o treinava às noites. E as crianças hoje são praticamente tudo pra mim. Elas estando felizes é a felicidade minha e de meu irmão — confessou Alessandro ao Show dos Esportes da Rádio Gaúcha Serra.

Assim como muitos jovens, Alessandro tinha o sonho de ser atleta de futebol de salão. Mas a dificuldade em fazer carreira e a falta de apoio da própria família eram entraves para seu sucesso.

— Eu fui pra escolinha com 15 anos, fiquei pouco tempo lá. Mal jogava, mas eu sempre botei na minha cabeça que iria conseguir. Depois eu fui batalhando, treinando, consegui outras oportunidades, fiz testes e passei, só que a questão financeira era ruim. Fiz intercâmbio, passei também na Next Academy, que é uma agência de intercâmbio de bolsas esportivas, só que financeiramente não deu pra continuar — revelou Alessandro que completou:

— Eu estou batalhando pelo meu sonho ainda, não desisti, tenho propostas de fora do país, só que o lado financeiro é difícil. Então, a gente está com esse projeto, que é bem bacana, o pessoal está gostando e espero que cresça.

Leia Mais Ex-jogador de Juventude e Santos comanda escolinha com mais de 70 alunos em Caxias do Sul

Escolinha completa um mês

Planalto Futsal Kids atende alunos da categoria sub-10. Alessandro Silva / Planalto Futsal Kids/Divulgação

E assim nasceu o projeto Planalto Futsal Kids, voltado para a categoria sub-10, mas que abriu as portas também para garotos de até 14 anos. A escolinha oferece treinamentos gratuitos para seus alunos. No dia 20 de dezembro, os jovens do projeto farão seu primeiro jogo oficial diante da Escola do Amanhã, também de Caxias do Sul.

No entanto, a equipe ainda não conseguiu confeccionar seus uniformes para a partida porque não tem R$ 1.660 no caixa. Até aqui o projeto conseguiu juntar apenas R$ 164 e necessita da quantia nos próximos dias para que os uniformes sejam fabricados. Por isso, Alessandro fez uma vaquinha online, disponível aqui, para que as pessoas possam contribuir com o que puder.

— A gente vai comprar material para os meninos, uniformes, bola, cones, vai ser tudo em prol dos meninos.

E um dos exemplos de que esse projeto pode mudar o destino de muitas crianças é o próprio Vitinho, de nove anos, irmão de Alessandro. Apesar da pouca idade, ele já é um dos idealizadores do Planalto Futsal Kids. E não esconde a ansiedade em participar do primeiro jogo oficial da escolinha.