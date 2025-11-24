Esportes

Sem uniformes
Projeto social de futsal de Caxias do Sul necessita de ajuda para aquisição de materiais

Escolinha do bairro Planalto atende crianças de até 10 anos e foi criada há cerca de um mês. Primeiro jogo oficial será no dia 20 de dezembro, mas time não possui uniformes

Rafael Rinaldi

Eduardo Costa

