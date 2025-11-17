Esportes

Brasileirão 2025
Notícia

Problemas na zaga e boa notícia no meio-campo: a preparação do Juventude para encarar o Cruzeiro

Verdão não terá dois zagueiros titulares para o confronto de quinta-feira (20), mas volante ficará à disposição

Rafael Rinaldi

