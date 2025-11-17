Problemas na zaga e boa notícia no meio-campo: a preparação do Juventude para encarar o Cruzeiro

Caíque não teve lesão e voltou a treinar com o elenco. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O técnico Thiago Carpini terá problemas para repetir a formação com três zagueiros — vitoriosa nos duelos diante de Sport e Vasco — para o jogo diante do Cruzeiro na quinta-feira (20). Além de não poder contar com Rodrigo Sam, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante dos cariocas, Wilker Ángel também não encara a Raposa.

O venezuelano acusou uma nova lesão muscular na coxa e, apesar do clube não oficializar o tempo de recuperação, ele deve ser desfalque para a partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

Para a vaga de Wilker, Marcos Paulo deve ser o escolhido pelo treinador alviverde. Ele já foi a campo em São Januário quando o venezuelano deixou o gramado lesionado. Se optar por manter o esquema 3-5-2, Abner deve ser o substituto de Rodrigo Sam, que está suspenso.

Outra alternativa que pode estar nos planos de Carpini é mandar a campo Mandaca para fortalecer a meia-cancha, mantendo apenas Luan Freitas e Marcos Paulo na zaga.

Caíque confirmado

A boa notícia para o Verdão é que o volante Caíque voltou a trabalhar normalmente após ficar de fora das últimas atividades com bola.

O camisa 95 recebeu uma pancada na região lombar durante a partida com o Vasco e passou por exames na semana passada. No entanto, não foi diagnosticada nenhuma lesão. Com isso, Caíque irá a campo na quinta-feira.