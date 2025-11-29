Presidente do Juventude admite rebaixamento e foco no planejamento para 2026

O ano de 2025 foi marcado por dificuldades para o Juventude, que não conseguiu atingir seus objetivos na temporada. No Brasileirão, o início irregular comprometeu a campanha e deixou o clube em situação delicada na tabela. Após o empate por 1 a 1 com o Bahia, pela 36ª rodada, o rebaixamento para a Série B ficou praticamente confirmado.
Em entrevista após a partida, o presidente Fábio Pizzamiglio reconheceu o cenário e admitiu que o destino do clube deve ser a segunda divisão. A diretoria já começa a projetar os próximos passos para reconstruir a equipe e buscar o retorno à elite do futebol brasileiro.
— Nosso foco até esse jogo era se manter na Série A. Todo ano vai ser difícil. Nós somos um clube que é normal transitar na Série A e Série B, infelizmente ninguém gosta disso. Nossos números, infelizmente são assim, em termos de tamanho. Estamos tentando elevar o padrão do clube, mas ainda não é suficiente — comentou o presidente, que completou:
— Todos os dias é feito uma avaliação. Quando não dá certo, o todo está junto. Em todas as áreas do clube, tudo é reavaliado, porque nosso orçamento muda drasticamente. Agora é parar e projetar o ano que vem.
Em meio as definições para 2026, o presidente do Juventude afirmou que a ideia é apresentar uma chapa para a próxima eleição, ainda sem definição completa dos cargos, já que deve haver mudanças nas vice-presidências. A expectativa é de que o pleito ocorra no dia 9 de dezembro.
— A ideia é a gente apresentar uma chapa. Ainda não definimos os cargos totalmente, até porque deve ter mudança nas vice-presidências. Temos que ver como ficarão todos os cargos, para depois fazer as definições. Provavelmente a eleição deve ser dia 9. Sem querer passar por cima do Conselho, provavelmente haja uma continuidade, mas tem o direito de mudar. Agora é esfriar a cabeça e fazer as avaliações e projeções para voltar à Série A — finalizou.