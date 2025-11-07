Poder de recuperação e quadrangular: Novo técnico do Caxias analisa os fatores determinantes para um acesso à Série B

Fernando Marchiori completou uma semana no Estádio Centenário. Ulisses Castro / Agencia RBS

Após iludir o torcedor com a liderança da primeira fase da Série C do Brasileiro 2025, o Caxias decepcionou no quadrangular final. O time não foi capaz de vencer um jogo no momento mais decisivo do campeonato e enterrou o sonho do acesso neste ano.

Agora, o Grená vai precisar trilhar um novo caminho na temporada de 2026. Fora de campo, o clube mudou tudo. O departamento de futebol, que era centralizado em uma pessoa, terá três representantes, com vice-presidente, gerente de futebol e executivo. O novo treinador, Fernando Marchiori também chega com dois auxiliares.

É com esta nova filosofia de trabalho que o Caxias tentará o acesso à Série B do Brasileirão na temporada que se aproxima. O torcedor ainda está com a ferida aberta do fracasso recente do time, que contará com 10 remanescentes em 2026.

Marchiori já tem experiência em acessos, sendo um para a Série B do Brasileiro. No ano de 2022 foi vice-campeão da Série C no comando do ABC. No mesmo ano, ele também foi vice estadual no Campeonato Potiguar. Conhecedor de como funciona uma Terceira Divisão Nacional, ele analisou o que pesa para atingir o objetivo final:

— Acredito que a primeira fase você ainda consegue ter um poder de recuperação. A hora que você chega no quadrangular, ali a margem de erro tem que ser mínima ou zero para conseguir o objetivo do acesso. E eu também acredito muito em a manutenção da primeira fase. Você ter uma manutenção de elenco. A segunda fase são necessidades somente, se for uma carência ou outra, coisas muito pontuais. Depois é o que você encaixou que vai prevalecer — destacou Marchiori, que ainda elencou um fato extracampo:

— O fator emocional, psicológico, você entender o jogo que passa a ser diferente, que você tem que jogar, você tem que jogar único e exclusivamente, claro que você joga sempre por resultado, mas eu acredito que tem jogos que você pode se expor mais, de uma maneira diferente, e tem alguns jogos que não. Essas mesclas são importantes. Mas o mais importante é que você tem que ir fase a fase para conquistar isso.