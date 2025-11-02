"Pode ter certeza que nós vamos buscar esse título com todas as nossas forças", afirma técnico do Juventude sobre decisão com o Grêmio

Brandalise abraça a goleira Thais, heroína das Gurias do Juventude na disputa de pênaltis contra o Inter. Leonardo Bidese / Juventude,Divulgação

As Gurias do Juventude subiram mais um importante degrau desde a retomada do departamento em 2021. O clube chegou à decisão do Gauchão 2025 desbancando o favoritismo do Inter na fase semifinal.

Um dos responsáveis pela façanha foi o técnico da equipe alviverde, Luciano Brandalise, que, ao ver que o confronto de volta estava se encaminhando para a disputa de pênaltis, ousou ao tirar a goleira titular, Renata, para mandar a campo Thais Amorim.

Renata ficou visivelmente contrariada com a decisão tomada no último minuto da partida disputada no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, no sábado (1º) e discutiu com a comissão técnica. Mas não deixou de abraçar a companheira que, em meio à pressão, defendeu duas penalidades, de Capelinha e Katrine, e viu a bola de Rafa Mineira acertar o travessão, definindo a vitória por 3 a 2 e a classificação do Ju à final do Estadual.

— São números, né. A gente trabalha muito isso, três vezes por semana, trabalhamos com a Thais, com a Renata, com todas as goleiras e a gente tem os números. Chegamos nesse momento e sabíamos do potencial da Thais, e isso é ciência — justificou o técnico Luciano Brandalise, que apaziguou os ânimos no vestiário:

— A gente administra com tranquilidade. Entende que a atleta, ela está no momento de calor e ela quer ajudar o máximo possível, mas nós temos que ir pelos números. A Thais já pegou pênalti aqui contra o Internacional, na primeira fase, então a gente está ciente do nosso trabalho. Já conversei com a Renata, eu acho que teve um porém, foi nós não termos comunicado ela, mas não deu tempo, assumo toda a responsabilidade, a gente tem que ser corajoso nesses momentos.

Na final, o Juventude vai encarar o Grêmio em busca do tetracampeonato gaúcho. O jogo de ida será com mando das Esmeraldas e a volta em Porto Alegre em datas a serem confirmadas pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).