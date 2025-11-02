Esportes

Gauchão Feminino
Notícia

"Pode ter certeza que nós vamos buscar esse título com todas as nossas forças", afirma técnico do Juventude sobre decisão com o Grêmio

Luciano Brandalise ainda explicou os motivos que levaram a comissão técnica a apostar na troca no gol para a disputa nos pênaltis na semifinal contra o Inter

Rafael Rinaldi

