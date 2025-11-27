Personagens da história grená compartilham memórias nos 50 anos da S.E.R. Caxias

Bagatini e Sandro Stedile contaram histórias que viveram no clube Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias celebra, nesta sexta-feira (28), os 50 anos desde que passou a se chamar Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul. A mudança de nome marcou uma nova fase na história do clube, que reúne inúmeros personagens importantes.

Entre eles estão Cezar Ângelo Bagatini, primeiro goleiro da S.E.R. Caxias, e Sandro Stedile, que além de neto de Francisco Stedile, foi o primeiro mascote — na época, o termo designava a criança que entrava em campo com os jogadores.

Bagatini, hoje com 73 anos, defendeu o Caxias nas décadas de 1960 e 1970 e também atuou por clubes como Inter, Vitória, Coritiba, Sport e Brasil-Pel. Ele relembra como foi a transição da antiga Associação Caxias para a atual S.E.R. Caxias.

— Na minha história de profissional, eu peguei desde o Grêmio Esportivo Flamengo e depois, quando surgiu a grande ideia de fazer uma fusão com o Esporte Clube Juventude. Infelizmente, durou quatro anos. Foi um grande período da Associação Caxias do Sul. Quando findou, no final de 1975, houve o retorno da S.E.R Caxias. O senhor Francisco Stedile capitaneando os empresários de Caxias do Sul. Por isso o nome de Caxias do Sul. Houve a homenagem do símbolo da S.E.R Caxias, representando as empresas e as cores do Flamengo que voltaram a fazer parte do clube — lembrou Bagatini, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Já Sandro Stedile, neto de Francisco Stedile, ex-presidente e patrono do clube, responsável pela construção do Estádio Centenário, recorda os momentos em que acompanhava o time como mascote e a amizade que construiu com Bagatini, reforçando a ligação afetiva que ajudou a escrever a história grená.

— O meu vínculo familiar é muito forte. O nono Francisco Stedile tomou esse desafio para construir o estádio, para voltar com o Caxias. Depois teve tanto o meu pai, José Fiorino, foi do Conselho Deliberativo, minha mãe se envolvia bastante na parte de comunicação social. Então, toda a minha família teve esse vínculo muito forte. Meu pai sempre me levava no estádio. Então, eu participava não só nos jogos, mas como mascote do Bagatini. Eu participava até das rodas de oração, antes dos jogos, depois dos jogos ia no vestiário. Então, eu convivi muito nos bastidores. Eu tinha quatro anos na época — relembrou Sandro.

Sandro relembra a visão empreendedora do avô, um dos principais responsáveis pela consolidação do clube. Mesmo sem ligação direta com o futebol dentro de campo, Francisco acreditava no potencial do Caxias como representante da cidade e mobilizou empresários para erguer o estádio e fortalecer a equipe.

— Por incrível que pareça, ele nunca chutou uma bola de futebol, mas era muito visionário. Então, como empreendedor, ele achou e apostou. Gostou muito que o Caxias poderia ser, também, um representante da cidade. Então, por isso que ele investiu. Ele tinha crédito. Então, buscou junto a outros empresários para que construísse um estádio. Era muito humilde e se inteirava muito facilmente com as pessoas — afirmou Sandro.

— O Francisco Stedile foi um dos grandes homens presidentes de um clube de futebol que passou na minha vida, de 16 anos de profissional. O conhecimento dele de futebol era zero. Mas, em compensação, de administração e liderança, era mil. Eu, na realidade, sentia nele a segurança e a confiança que um jogador de futebol poderia ter em um dirigente. E, por isso, até eu sinto-me bastante honrado, quando o convidei, também, para ser meu padrinho de casamento, e eu casei em 1978 — completou Bagatini.