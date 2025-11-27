Esportes

Raízes do clube
Notícia

Personagens da história grená compartilham memórias nos 50 anos da S.E.R. Caxias

Bagatini foi o primeiro goleiro do clube com a nova denominação, e Sandro Stedile, neto de Francisco Stedile, o primeiro mascote. Na época, o termo designava a criança que entrava em campo com os jogadores

Eduardo Costa

Rafael Rinaldi

