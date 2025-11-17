Pelo oitavo ano consecutivo, Recreio da Juventude conquista certificação do Ministério do Esporte

Certificado é renovado desde 2018. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Por mais um ano, o Clube Recreio da Juventude renovou Certidão de Registro Cadastral junto ao Ministério do Esporte. É o oitavo ano seguido da renovação, válida até novembro de 2026.

O documento, selo oficial de reconhecimento nacional, é concedido a entidades esportivas que comprovam padronização na gestão, regularidade fiscal e trabalhista, reforçando a governança, transparência e integridade administrativa do clube.

O processo de certificação é reavaliado anualmente pelo Governo Federal, conferindo validação externa e independente às gestões das entidades esportivas. O arquivo foi concebido ao Alviverde após análise técnica, confirmado o cumprimento integral das exigências legais e regulatórias do órgão federal.

A renovação é mantida desde 2018, de forma ininterrupta. A regularidade reafirma a solidez institucional e responsabilidade na aplicação de recursos do clube caxiense, atendendo normas técnicas do Sistema Nacional do Desporto.