Paulistano x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Pela fase de classificação do NBB 2025/26, o Caxias Basquete enfrenta o Paulistano neste domingo (23). O confronto inicia às 11h, no Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo.
Com oito partidas disputadas, os serranos acumulam X vitórias e X% de aproveitamento. No último confronto, com o Osasco, RESULTADO.
Os paulistas tem um aproveitamento de 54,5% e acumulam seis vitórias em 11 jogos. Na última rodada, venceu o Cruzeiro por 106 a 86.
Esse é o último de quatro confrontos em sequência fora de casa que o Gambá terá pelo NBB. A partida não terá transmissão com imagens.