Paulistano x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Esse é o último de quatro jogos consecutivos longe da Serra Gaúcha. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela fase de classificação do NBB 2025/26, o Caxias Basquete enfrenta o Paulistano neste domingo (23). O confronto inicia às 11h, no Ginásio Antônio Prado Jr, em São Paulo.

Com oito partidas disputadas, os serranos acumulam X vitórias e X% de aproveitamento. No último confronto, com o Osasco, RESULTADO.

Os paulistas tem um aproveitamento de 54,5% e acumulam seis vitórias em 11 jogos. Na última rodada, venceu o Cruzeiro por 106 a 86.