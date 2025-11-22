Para seguir vivo na luta contra o Z-4, Juventude encara o São Paulo e tenta recuperar pontos perdidos em casa 

Thiago Carpini comentou sobre o momento da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude conseguiu um feito diante do Cruzeiro na última rodada do Brasileirão. Mesmo estando na zona de rebaixamento, o elenco alviverde ficou frustrado com o empate diante do terceiro colocado da competição. Em outra circunstância, o desempenho e o resultado seriam comemorados no Alfredo Jaconi. O problema é que o campeonato está afunilando.

O Verdão deu provas de que fez por merecer a vitória. E esse é o principal ponto a ser enaltecido pela equipe na reta final da competição. O Ju voltou a competir, a brigar em cada dividida, a suar em uma intensidade que faz com que os atletas fiquem extenuados no gramado ao final dos 90 minutos.

Mas empatar apenas já não basta. E esse é o reflexo negativo da partida com o Cruzeiro, e que servirá de lição para o duelo deste domingo (23), às 16h, diante do São Paulo, na Vila Belmiro.

— Vencer. Nós precisamos. Tem muitos confrontos ainda, são quatro jogos, está encurtando o caminho, mas, por exemplo, a próxima rodada tem um confronto, Inter e Santos. Então, se é uma rodada que a gente consegue fazer o nosso trabalho e trazer pontos, como nós trouxemos nos últimos dois jogos fora de casa, contando ali com situações que alguém vai ficar para o caminho, talvez um empate segure os dois e a gente consegue tirar pontos — avaliou o técnico Thiago Carpini.

Para o treinador alviverde, os dois próximos duelos contra São Paulo, fora de casa, e Bahia, no Alfredo Jaconi, serão determinantes para definir se o clube terá condições de lutar pela permanência na Série A até a 38ª rodada.

— É viver rodada a rodada, jogo a jogo, não dá para fazer tanta perspectiva. Pode ser que a gente chegue no jogo do Santos aqui em casa, depois de São Paulo e Bahia, sendo um jogo extremamente decisivo, um confronto direto. Ou não. Depende das circunstâncias dos próximos seis pontos em disputa — avaliou o técnico do Ju, que completou:

— Então, a gente fica na nossa loucura, fazendo cálculos, números, vendo o nosso aproveitamento, quanto nós melhoramos, se esse percentual de aproveitamento fosse desde o início, em que momento a gente estava na tabela. Tudo isso não vale, não adianta, mas é de onde a gente se apega para viver o jogo a jogo.

Aposta no fator "visitante"

O Juventude só venceu três partidas fora de casa pelo Brasileirão 2025. No entanto, duas dessas vitórias aconteceram nos últimos confrontos disputados longe de Caxias do Sul, diante de Sport e Vasco.

Se derrotar o São Paulo neste fim de semana, o Ju terá conquistado três resultados positivos em sequência fora de casa, chegando a 10 pontos conquistados nos últimos 12. Um alento para quem tem muito a fazer nas derradeiras quatro rodadas da competição.