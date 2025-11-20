Para não se afastar do 16º colocado, Juventude tenta feito inédito diante do Cruzeiro

Igor desbancou Reginaldo e Ewerthon e assumiu a titularidade da lateral direita alviverde, Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A missão do Juventude não é das mais fáceis. No entanto, ela já foi muito mais complicada. As duas vitórias da equipe de Thiago Carpini fora de casa sobre Sport e Vasco fizeram renascer o sentimento das arquibancadas jaconeras de que o elenco pode, assim como em 2024, mostrar um poder de superação tamanho que será capaz de livrar o clube do fantasma do rebaixamento no Brasileirão 2025.

Vencer o terceiro colocado Cruzeiro nesta quinta-feira (20), às 16h, no Alfredo Jaconi virou obrigação devido ao começo ruim do time na competição. Mesmo com a enorme diferença de investimento e perspectivas que separam os clubes, o Ju não pode escolher qual jogo vai ganhar. Terá que pontuar, independentemente de quem vier pela frente. E a Raposa será a primeira das "cinco finais" que a equipe ainda terá a disputar. Depois ainda restarão São Paulo e Corinthians (fora) e Bahia e Santos (em casa).

E como se não bastassem obstáculos no caminho alviverde, contra os mineiros se somar os três pontos, o Verdão terá conquistado três vitórias consecutivas pela primeira vez nesta edição do campeonato. O que mudará por completo o cenário que se desenhava ao clube nas rodadas finais.

— A gente sempre acreditou no trabalho que o Carpini vem fazendo, por isso estamos trabalhando todos os dias, firme. Essas duas vitórias deram uma vida pra gente, uma esperança de que vamos até o final — projetou o lateral Igor Formiga ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Origem humilde e incentivo do pai

Igor Formiga participou do Show dos Esportes na Rádio Gaúcha Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aos 26 anos, o carioca buscou seu espaço no time principal do Juventude. Após 15 jogos pela equipe, com dois gols e duas assistências ele se firmou no esquema 3-5-2 utilizado por Thiago Carpini como ala pelo lado direito. Carregado desde a infância por uma dose de humildade, ele soube esperar pela oportunidade certa.

— Eu sempre morei em ambientes muito raiz, humildes. Além de vir de um lugar simples, eu sempre fui muito feliz. Jogava muita bola, soltava pipa, peão, bolinha de gude, essas coisas que hoje em dia a gente não vê muito — relembra Formiga, que completou:

— Muito feliz agora em poder estar ajudando o Juventude. Eu quero melhorar ainda. Eu venho trabalhando bastante e acredito muito na minha melhora. Cada dia no treinamento eu procuro melhorar minhas deficiências, e vou continuar trabalhando. O que eu puder ajudar o Juventude, eu vou ajudar.

Tamanha dedicação na vida do atleta carrega uma inspiração muito familiar: a memória do pai.

— Meu pai sempre pegou no meu pé, em ser lateral, porque ele falava assim: "cara, você é bom de bola e tal, mas atacante tem muito, todo mundo quer ser atacante, todo mundo quer fazer gol, né?". Meu pai me inspirou em ser lateral, mesmo gostando de ser atacante, de fazer gol. E depois que eu comecei de lateral, eu sempre gostei — recorda Formiga, que relembra a importância de seu pai:

— Quando eu fui pro Corinthians, meu pai faleceu. Infelizmente, meu pai teve um câncer e isso me abalou bastante, mas também é outra coisa que a gente entende o processo, sabe? Que faz parte da vida e isso me tornou um ser humano que eu acho que eu nunca ia entender. O falecimento do meu pai mexeu muito comigo, mexeu muito com a minha família e meu pai sempre foi a pessoa que mais me incentivou a jogar futebol.

Seguindo as orientações de seu maior ídolo, Igor Formiga foi rompendo barreiras e ganhando espaço em equipes como Cruzeiro, Ponte Preta e o próprio Corinthians. No Juventude ele espera realizar atualmente seu grande desejo:

— Um sonho que eu quero realizar, hoje, é manter o Juventude na Série A.

E para tanto, ele não está sozinho. Seja na esperança que renasce após as duas vitórias fora de casa, da confiança das arquibancadas, com expectativa de um grande público presente no Alfredo Jaconi nesta quinta-feira e a certeza de que alguém estará sempre torcendo por ele:

— Como meu pai sempre foi meu incentivador, eu sempre tento conversar com ele, peço pra ele me abençoar, além de Jesus, claro. E acredito muito que ele está me vendo. Sabe? O dia que eu acho que meu pai não está orgulhoso, sei lá, parece que eu não sou o mesmo dentro de campo. Mas ultimamente eu sou, e acho que ele está me vendo — se emociona Igor Formiga.



