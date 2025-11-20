Esportes

Brasileirão 2025
Notícia

Para não se afastar do 16º colocado, Juventude tenta feito inédito diante do Cruzeiro

Equipe do lateral Igor Formiga vem de duas vitórias seguidas e volta a campo nesta quinta-feira (20) no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

Enviar email

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS