Esportes

Em Rio Grande
Notícia

Para mudar de patamar, Apafut decide acesso à Segunda Divisão do Gauchão contra o São Paulo-RG

Confronto de ida da semifinal da Terceirona terminou com a vantagem da equipe caxiense, que venceu por 1 a 0 e joga pelo empate

Rafael Rinaldi

Enviar email

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS