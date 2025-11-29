Para mudar de patamar, Apafut decide acesso à Segunda Divisão do Gauchão contra o São Paulo-RG

Presidente Thomas Veleda (E) e diretor Fernando Barreto participaram do Show dos Esportes, na Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

Neste domingo (30), a partir das 15h, a Apafut tem a chance de subir um importante degrau em sua curta história no tradicional estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande. A equipe do técnico Júlio César Nunes enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das semifinais da Terceirona Gaúcha, com a vantagem do empate para conquistar o acesso e garantir vaga na decisão.

No confronto de ida em Caxias do Sul, o gol de falta marcado pelo lateral Peixoto deixou a equipe da Serra mais próxima de fazer história no domingo.

— A ansiedade está grande. Não vou dizer que foi uma surpresa, mas é um momento que a gente vinha trabalhando para que ele acontecesse dentro deste ano ou do ano que vem. Três anos atrás, quando montamos a ideia de abrir o departamento profissional da Apafut, fizemos um plano. Seria de no primeiro ano conhecer realmente a Terceirona, no segundo, a tentativa já de um acesso e, no terceiro, entrar com tudo para ter o acesso. E, esse ano, com todos os percalços que a gente teve, a nossa equipe vem surpreendendo a cada etapa — avaliou o presidente Thomas Veleda ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

A emoção do presidente pela conquista de um possível acesso é de quem quase viu a equipe desistir da disputa do torneio pela falta de recursos.

— A gente começou o ano com um orçamento já em cima da mesa. E tivemos um susto, assim, de um corte da prefeitura dentro de um projeto que a gente tinha. Chegamos até a cogitar, assim, será que vai dar? Mas sentamos e botamos em prática aquilo que a gente disse que é a missão da Apafut: revelar jovens atletas de Caxias do Sul, da região e do Rio Grande do Sul — confirmou Veleda.

Da equipe titular que entrou em campo diante do São Paulo-RG, na partida de ida, nove atletas nasceram em Caxias do Sul, comprovando que a essência do clube está sendo colocada em prática.

Não será fácil confirmar a vaga pelo caldeirão que está sendo montado pelo adversário em Rio Grande. A Apafut viajará no dia do jogo, bem cedinho, para encarar este desafio. Mas pra quem já chegou tão longe, não dá pra duvidar de uma façanha na zona sul do Estado.

— Vai ser um jogo decidido no detalhe. Uma bola parada, um escanteio, uma falta. É um time jovem, parecido com o nosso time. Muitos atletas ali que almejam crescer no cenário do futebol. Mas a Apafut vai a Rio Grande em busca do acesso — completou o diretor da equipe, Fernando Barreto.

Duas vagas em disputa

Para avançar à final e conquistar uma das duas vagas à Divisão de Acesso, basta um empate para a Apafut em Rio Grande. Vitória do São Paulo por um gol de diferença levará a disputa às penalidades máximas. Os mandantes só se classificam no tempo normal se vencerem por dois ou mais gols de diferença.