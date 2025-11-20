Ouça os gols do empate do Juventude contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Taliari marcou duas vezes para o Verdão Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Juventude empatou com o Cruzeiro em 3 a 3, no Estádio Alfredo Jaconi. Os gols alviverdes foram marcados por Marcelo Hermes e Gabriel Taliari, duas vezes. O confronto aconteceu nesta quinta-feira (20).

O Papo saiu na frente com um golaço de Marcelo Hermes, logo aos oito minutos. Aos 15, Gabriel Taliari dominou no peito e encobriu Cássio para ampliar. Ao final da primeira etapa, Sinisterra descontou.

Na etapa final, a Raposa empatou aos sete minutos, com Kaio Jorge. Mas Taliari estava inspirado e colocou o Papo à frente do placar novamente aos 13, com um chutaço. Aos 40, Abner falhou e o artilheiro do Brasileirão não perdoou. Kaio Jorge empatou mais uma vez.

Com o resultado, o Juventude fica com 33 pontos na classificação, em 18º lugar. Ainda pode ser superado pelo Fortaleza, que enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (20). Há quatro rodadas do fim do campeonato, o Ju está quatro pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

A transmissão da partida foi realizada pela Atlântida Serra e no app de GZH/Serra. A narração foi de Eduardo Costa, comentários de Mauricio Reolon, a reportagem de Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Ouça os gols

Juventude 1 x 0 Cruzeiro - Marcelo Hermes

Juventude 2 x 0 Cruzeiro - Gabriel Taliari

Juventude 3 x 2 Cruzeiro - Gabriel Taliari