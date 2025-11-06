Ouça os gols da vitória do Juventude sobre o Sport pelo Brasileirão

Papo é 18º colocado, com 29 pontos. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Nesta quarta-feira (5), o Juventude venceu o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gols foram marcados por Taliari e Ênio.

Taliari foi destaque e abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Ênio ampliou e garantiu os três pontos para o Alviverde diante do animicamente rebaixado Sport.

Com o resultado, o Juventude chega a 26 pontos na classificação, mas segue na zona de rebaixamento. A equipe venceu sua segunda partida fora de casa e quebrou um tabu de 26 anos sem sair da Ilha do Retiro como vitorioso.

A transmissão da partida foi realizada pelo aplicativo de GZH, opção Serra, com narração de Tiago Nunes, comentários de Mauricio Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e Central de Esportes com Camila Corso.

Ouça os gols

Sport 0 x 1 Juventude - Taliari

Sport 0 x 2 Juventude - Ênio