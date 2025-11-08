Ouça os gols da vitória de virada do Juventude sobre o Vasco pelo Brasileirão

Marcelo Hermes, Nenê e Ewerthon balançaram as redes pro Ju. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Neste sábado (8), o Juventude venceu o Vasco de virada, por 3 a 1, no São Januário. Na 33ª rodada da Série A, o Verdão conheceu sua segunda vitória seguida na competição. Os gols alviverdes foram anotados por Marcelo Hermes, Nenê e Ewerthon.

O Papo saiu perdendo com falha de Jandrei. Mas Taliari estava inspirado na noite e deu assistência para Marcelo Hermes empatar. Nos acréscimos, Nenê provou que a lei do ex não falha e virou o jogo.

Na etapa final, o Ju operou as ações ofensivas e, aos 44 minutos, Ewerthon fechou com chave de ouro. Pela primeira vez no nacional de 2025, o Alviverde venceu duas partidas consecutivas.

Com o resultado, o Juventude chega a 32 pontos na classificação, em 18º lugar. Neste momento, está há dois pontos do Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

A transmissão da partida foi realizada pela Atlântida Serra e no app de GZH/Serra. A narração foi de Tiago Nunes, comentários de Mauricio Reolon, reportagens de Valéria Possamai e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Ouça os gols

Vasco 1 x 1 Juventude - Marcelo Hermes

Vasco 1 x 2 Juventude - Nenê

Vasco 1 x 3 Juventude - Ewerthon