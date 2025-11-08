OUÇA AGORA: Vasco x Juventude pelo Brasileirão 2025

Vasco e Juventude se enfrentam neste sábado (8), pela 33ª rodada da Série A 2025. A partida inicia às 18h, em São Januário, no Rio de Janeiro.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 17h30min na Atlântida Serra, no 105.7 FM, e no app de GZH, opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com os comentários de Maurício Reolon, reportagens de Valéria Possamai e, na Central de Esportes, Camila Corso.
O Verdão ocupa o 18º lugar na tabela, com 29 pontos, e vem flertando com o rebaixamento durante a temporada. Já o Gigante da Colina é 9º colocado, com 42 pontos.
Na última rodada, ambos jogaram fora de casa. O Ju venceu o lanterna Sport por 2 a 0, enquanto o Vasco perdeu para o Botafogo por 3 a 0. O Ju tenta vencer sua segunda partida seguida na competição, feito que ainda não aconteceu este ano.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Hugo Moura, Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Andrés Gómez. Técnico: Fernando Diniz.