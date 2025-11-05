OUÇA AGORA: Sport x Juventude pelo Brasileirão 2025

Times são os últimos colocados da Série A. Arte Pioneiro / Agência RBS

Pela 32ª rodada da Série A do Brasileirão, Sport e Juventude se enfrentam buscando fugir do rebaixamento. O confronto inicia às 19h desta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro, em Recife.

O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 18h45min, no app de GZH, opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Com um pé na Série B de 2026, as equipes estão há mais de um turno no Z-4. O Verdão ocupa o 19º lugar na tabela, com 26 pontos, acima apenas do lanterna Sport, que soma 17.

Na última rodada, as equipes perderam para os primeiros colocados do Brasileirão. O Ju perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, no Jaconi, enquanto o Sport visitou o Flamengo no Maracanã e foi derrotado por 3 a 0.

ESCALAÇÕES:

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Wilker Ángel e Igor Formiga; Caíque, Peixoto Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.