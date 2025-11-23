OUÇA AGORA: São Paulo x Juventude pelo Brasileirão 2025

Neste domingo (23), o Juventude enfrenta o São Paulo em mais um duelo tentando fugir do rebaixamento. Pela 35ª rodada da Série A 2025, a partida inicia às 16h, na Vila Belmiro.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 15h para todo o Estado na Rádio Gaúcha, no 102.7 FM, e no app de GZH. A narração é de Eduardo Costa, comentários de Maurício Reolon, Rafael Rinaldi nas reportagens e, na Central de Esportes, Lucas Arruda.
O Verdão ocupa a vice lanterna, com 33 pontos, e se vê cada vez mais distante da permanência na Elite. O Tricolor, por sua vez, é 9ª colocado, com 45 pontos.
Na última rodada, o Ju cedeu o empate ao Cruzeiro, e ficou no 3 a 3, enquanto os mandantes perderam o clássico com o Corinthians por 3 a 1. O Ju quer repetir o feito de 2024 e vencer a equipe paulista longe do Jaconi, nas rodadas finais do campeonato.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Ruan Carneiro; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Jadson, Mandaca e Marcelo Hermes; Giovanny e Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreira; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.