OUÇA AGORA: Juventude x Palmeiras pelo Brasileirão 2025

Pela 31ª rodada do Série A do Brasileirão, Juventude e Palmeiras se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi. Neste domingo (2), a partida inicia às 18h30min.
O Futebol da Gaúcha é transmitido na Atlântida Serra, no 105.7FM, a partir das 18h e no app de GZH, opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, os comentários de Maurício Reolon, nas reportagens Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Em lados opostos da tabela, o Verdão gaúcho ocupa 19º lugar na tabela, com 26 pontos e vem de derrota por 3 a 1 para o Grêmio, fora de casa. Já o Alviverde paulista tem o 62 pontos e é vice-líder. No nacional, empatou sem gols com o Cruzeiro, na Allianz Parque. Além disso, o time de Abel Ferreira conquistou sua vaga na final da Libertadores após uma virada histórica diante da LDU.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Wilker Ángel e Rodrigo Sam; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Alan Ruschel; Rafael Bilu e Veron. Técnico: Thiago Carpini.
Palmeiras: Carlos Miguel; Jefté, Murilo, Bruno Fuchs e Khellven; Emiliano Martínez, Moreno e Raphael Veiga; Bruno Rodrigues, Facundo Torres e Felipe Anderson. Técnico: Abel Ferreira.