OUÇA AGORA: Juventude x Cruzeiro pelo Brasileirão 2025

Nesta quinta-feira (20), o Juventude recebe o Cruzeiro no Estádio Alfredo Jaconi. O confronto da 34ª rodada da Série A 2025 inicia às 16h.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 15h na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM, e no app de GZH, opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com os comentários de Maurício Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e, na Central de Esportes, Camila Corso.
O Verdão ocupa o 18º lugar na tabela, com 32 pontos, e se mantém no Z-4 desde a oitava rodada. Já a Raposa é 3ª colocada, com 64 pontos, o dobro do Papo.
Na última rodada, o Ju venceu o Vasco de virada por 3 a 1, enquanto o Cruzeiro empatou sem gols com o Fluminense. O Ju tenta manter a sequência de vitórias para buscar escapar do rebaixamento.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Abner (Mandaca) e Marcos Paulo; Igor Formiga, Caíque, Peixoto, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Romero, Eduardo; Gabigol, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.