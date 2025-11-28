OUÇA AGORA: Juventude x Bahia pelo Brasileirão 2025

Nesta sexta-feira (28), o Juventude enfrenta o Bahia em um duelo decisivo buscando se manter na Série A. Pela 36ª rodada, o confronto acontece no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 19h.
O Futebol da Gaúcha transmite a partida a partir das 18h45 no app de GZH, na opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com comentários de Maurício Reolon e reportagens de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Camila Corso.
O Verdão segue na vice lanterna, com 33 pontos, e mais de 98% de chance de rebaixamento. O Tricolor, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 56 pontos.
Na última rodada, o Ju perdeu para o São Paulo por 2 a 1, na Vila Belmiro, enquanto os baianos venceram o Vasco por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O Ju é obrigado a vencer e torce por deslizes de Vitória e Santos para manter vivo o sonho da permanência na Elite.
ESCALAÇÕES:
Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Reginaldo, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.