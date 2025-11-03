OUÇA AGORA: Caxias Basquete x Rio Claro pelo NBB 2025/26

Nesta segunda-feira (20), o Caxias Basquete recebe Rio Claro pelo NBB 2025/26. A partida inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.
O Basquete da Gaúcha transmite o jogo na Rádio Gaúcha Serra a partir das 19h, no 102.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração será de Eduardo Costa, os comentários de Rodolfo Bellato, o Dida, e nas reportagens Maurício Reolon.
Ambos os times vêm de derrota. O Gambá perdeu por 75 a 64 para o Bauru, fora de casa. Já o Rio Claro perdeu por 104 a 103 para o Osasco.
O time caxiense venceu os outros dois confrontos disputados até agora. Na estreia, derrotou o Pato por 70 a 63. Depois, venceu o atual campeão, Franca, por 75 a 73.